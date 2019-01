Guerra impensada: Silvia Süller tildó a Jimena Barón de "bagre"

Silvia S眉ller acaba de volver a convertirse en noticia gracias al ataque de furia que Jimena Bar贸n parece haberle provocado luego de utilizar la imagen de la medi谩tica como "meme".

Resulta que la Bar贸n pas贸 por la peluquer铆a y luego poste贸 una broma en las redes sociales: "Yo saliendo de la pelu cuando entr茅 decidida a hacerme un casta帽o m谩s fino", escribi贸 la cantante junto a una foto de Silvia S眉ller. Pero el chiste le sali贸 mal y provoc贸 la fuetre reacci贸n de la medi谩tica.

"驴Por qu茅 no cerr谩s el pico y el orto? Con esa cara de oler mierda que ten茅s, ano dilatado. No pod茅s ni ten茅s autoridad para hablar de m铆... 32 a帽os de trayectoria! 驴Llegar谩s hueca?", arranc贸 a decir la ex de Silvio Sold谩n.

Pero eso no fue todo, la S眉ller comenz贸 a deslizar agraviantes comentarios al respecto de los cambios f铆sicos de la actriz y algunos "heaters" de Jimena ayudaron a la hermana de Guido con fotos, mientras que otros usuarios criticaban a la rubia de querer colgarse de la Sub Campeona del Bailando.

Embed Yo saliendo de la pelu cuando entr茅 decidida a hacerme un casta帽o m谩s fino. pic.twitter.com/aYXl0ib58b 鈥 Jimena Baron (@baronjimena) 5 de enero de 2019





Embed XQ NO CERRAS EL PICO Y EL OR.., CON ESA CARA D OLER MIERDA Q TENES ANO DILATADO, NO PODES NI TENES AUTORIDAD PARA OPINAR D MI, 32 A脩OS TEYECTORIA!...LLEGARAS HUECA? Y ACTUALIZA ESA FOTO TIENE MAS D 10 A脩OS "RIDIIICULAAAA"....AHI T MANDO UNA #CERDA pic.twitter.com/T51DhPYb1d 鈥 Silvia Suller (@diosasilok) 6 de enero de 2019