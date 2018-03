¿Griselda Siciliani y Abel Pintos juntitos?

En medio de rumores que involucran sentimentalmente a Griselda Siciliani con Abel Pintos, una sugestiva foto con una misma prenda de vestir, hizo sonar todas las alarmas.





"No es cierto", expresó la actriz y bailarina cuando la consultaron sobre el supuesto romance. "Lo he escuchado y me encanta lo que hace, pero no soy fanática", agregó Griselda.





Sin embargo, en Los Ángeles de la Mañana, encontraron nuevos detalles que los acercan, más allá de la foto del buzo. "El 11 de enero Griselda estuvo en Córdoba, el mismo día que Abel tocaba en Jesús María", contó Ángel de Brito.





Pero esto no queda ahí, ya que la ex de Adrián Suar sigue en Instagram al primo del cantante, y también a un músico de la banda musical de Abel. ¿Puras coincidencias?





Fuente: exitoína