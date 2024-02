Sin embargo, anoche, todo se transformó en tristeza en ese grupo tras la salida de la salteña, que fue eliminada del juego con el 47,7 por ciento de los votos.

A pocas horas de la partida de Lucía, Furia se acercó a Rosina y Zoe, que estaban sumamente acongojadas en la habitación. "Les voy a decir algo. Si no me quieren creen, no me crean: 'Ojo con Agos'", les dijo.