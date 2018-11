Graciela Alfano tuvo un "problemita" con un paseador de perros

Durante el feriado del lunes, Graciela Alfano disfrutaba de un día soleado paseando a su perro por la zona en la que vive y le tocó ser protagonista de un incómodo momento con un paseador de perros.





De acuerdo a la información a la que accedió PrimiciasYa.com, la actriz solicitó un móvil policial de la Comisaría 14 C ya que había mantenido una incidencia con un hombre que paseaba perros en la Plaza Chile, ubicada Av. del Libertador y Mariscal Castilla.





Dado a que al arribo de los efectivos, la otra parte ya no se encontraba en el lugar y en virtud de no haber pasado a mayores el incidente, no se adoptó temperamento, habiéndose tratado solo de un entredicho.





Recordemos que hace unos meses, Alfano le confesó a este portal sobre el trabajo que realiza con los animales: "Siempre recojo perros de la calle, los pongo divinos y los regalo a gente. Debo haber regalado más de 20 perros, a todos les he cambiado la vida".





Y también habló sobre su mascota: "De perro de la calle, que lo encontré en Mar del Plata, ahora tiene entrenador, paseador y duerme arriba de mi cama. Es un callejero ilustre. Es el amor de mi vida".

alfano 1