Graciela Alfano sumó un nueva anécdota de la famosa pelea de Pampita y Macedo

Graciela Alfano contó un dato desconocido del escandaloso enfrentamiento entre Pampita e Isabel Macedo en un reconocido boliche de Punta del Este.









La angelita pidió la palabra y arrancó asegurando que "voy a decir una cosa de las que me guardo. El día que Pampita e Isabel protagonizaron el escándalo, había una persona que conozco que estaba. No puedo decir quién porque no me habla más, pero estaba ahí en Tequila".





"Él dice que no vio bien qué pasó porque Isabel se fue, pero dice que Pampita la agarró a la entrada y le dijo que esperara. Reaccionó después de la gastada porque no quería que la vea Vicuña y la otra se detiene y ahí se agarran como todos saben", agregó Graciela.





Alfano terminó tirando la bomba: "Hay un dato del que no se habla, no se dijo y es cierto, que es cuando Pampita vuelve. Ella regresa a la fiesta y muchas mujeres la aplaudieron. Le dijeron bien, que hubieran hecho lo mismo si las patoteaban así".