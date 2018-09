Google y Yahoo deberán pagarle $500.000 a Silvina Luna por publicar su video hot

El drama empieza en general de la misma manera: una persona coloca su nombre en Internet y los resultados que aparecen están vinculados a sitios de contenidos pornográfico o de actividades relacionadas al tráfico sexual. De esa manera se inició, por ejemplo, la causa que tiene como protagonista a la modelo Silvina Luna quien acaba de ganarle un juicio a Google y Yahoo! por el "daño moral" que le causó que los principales buscadores no impidieran la difusión de su video íntimo con su pareja en un viñedo. Pero su caso no es el único: por semana los abogados especialistas reciben decenas de historias de personas que buscan frenar la filtración de sus videos hot.













Pasaron diez años desde que la ex Gran Hermano se encontró con que las imágenes que se había tomado junto a su novio de aquel momento mientras tenía relaciones sexuales, estaban en las computadoras de todo el mundo. Desesperada, intentó por la vía judicial que se frenara la difusión del video, pero no lo consiguió, y en el medio de su frenético esfuerzo por evitar lo que ya era incontenible descubrió que poniendo su nombre en los buscadores se la vinculaba con sitios de contenido sexual y pornográficos.









La modelo contactó al abogado Martín Leguizamón, quien envió un pedido expreso a los buscadores Google y Yahoo! para que se evitara la difusión del video y bloqueara a todas las páginas que lo mostraran y que vincularan a Luna con las actividades relacionadas al tráfico de sexo. Pero eso no ocurrió y durante años continuó circulando por las redes.













Ahora, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones Civil y Comercial Federal falló en favor de la modelo y panelista y dispuso lo siguiente: que se haga lugar a la demanda por la suma de cien mil pesos en concepto de reparación por daño moral, con intereses desde la fecha de inicio (2007/8) lo que daría una suma total de casi medio millón de pesos.













Cabe destacar que en primera instancia se había rechazado la demanda porque el juez había entendido que los buscadores habían cumplido con diligencia ante los reclamos de Luna, ya que habían pagado en su momento la multa correspondiente. Pero ahora -después de la apelación- en segunda instancia la Justicia revocó ese fallo. Hizo lugar a la demanda y condenó a Google y Yahoo! por daño moral contra Silvina Luna. Consultados por Clarín, ninguno de los buscadores expresó una opinión al respecto.













En tanto Leguizamón se mostró contento frente al fallo y contó que la ex Gran Hermano no se lo esperaba: "Está sorprendida", dijo. A la vez explicó la importancia de los buscadores a la hora de impedir que un video íntimo esté al alcance de cualquiera: "Ellos son los responsables de bloquear a los sitios que muestran las imágenes. Una vez presentada una carta documento, los buscadores deben bloquear las páginas que lo muestran", argumentó. Dijo además que estas empresas multinacionales medio millón de pesos no es significativo: "Estuvieron ganando mucha plata durante años al generar tráfico y mostrar el video de Silvina. Esto es un vuelto".













El abogado aclara que el caso de Luna se hizo público por ser ella una persona reconocida, pero que en su estudio recibe cada vez más situaciones de personas que llegan angustiadas porque descubren que sus videos -que en algunos casos se filmaron con consentimiento- están a la vista de todos: "En general son mujeres acompañadas por sus padres que se pelearon con algún chico y que éste, por venganza, sube la grabación a diferentes sitios. En ningún momento ellas permiten que las imágenes se hagan públicas".













Grabarse teniendo relaciones sexuales o el ya conocido "sexting" (enviarse fotos y videos sexuales a través de celulares) es una tendencia que crece cada vez más. Pero eso, muchas veces, trae sus consecuencias: "Recibo entre 6 o 7 casos por semana", dice Leguizamón. A ese número se le suma otros que da Daniel Monastersky, abogado especialista en delitos informáticos: "Son muchos. Todo el tiempo llegan personas con esos problemas".









Para entender la gravedad del asunto, Monastersky habla de la importancia que la reputación de una persona en Internet puede generar: "Hoy en día vos sos lo que Google dice que sos. Puede que no encuentres trabajo porque las empresas buscan a sus candidatos en las redes y en parte se basan en lo que dicen allí sobre uno. Cuando antes te insultaban, ese insulto se evaporaba con el tiempo; en Internet no pasa porque queda indeleble, de por vida". (Fuente: Clarín)