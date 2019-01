Desde hace tiempo se realiza la pregunta sobre si es posible que la aclamada serie "Los Simuladores", fuera a tener la oportunidad de emitirse en la pantalla grande.

Alejandro Fiore, quien interpretó a Pablo Lampone en la ficción, en diálogo con Clarín reavivó el proyecto que, en principio, tenía fecha pautada para 2020: "Si tengo que responder algo es que sería antes de 2022. Conociendo a Damián (Szifron), necesita tiempos, un año para escribirla, otra para pre-producirla. Tenemos una deuda con la gente: hay que darle un cierre. Lo repetimos hace 16 años, pero se va hacer. El pacto es que no se hace si no estamos los cinco".

Hace dos años, Peretti ya se había referido sobre el tema, que tiene en vilo a todos los fanáticos, y en aquel entonces había dicho en una nota brindada para "Intrusos": "Está en mente volver al cine con Los Simuladores. La cuestión de la vuelta es que, esencialmente, nos falta un guión cinematográfico. Y todavía no hemos conseguido la idea, si está el guión, estaríamos todos: Alejandro Fiore, Martín Seefeld, Federico D´Elía y yo, y Damián Szifrón en la dirección".

Sin embargo, Federico D'Elia quien interpretaba a Mario Santos, desilusionó todas las expectativas y publicó en su cuenta de Twitter: "Amigos, espero no decepcionarlos pero no hay nada confirmado con respecto a la película, como digo siempre (y calculo que Ale quiso decir lo mismo) tenemos ganas pero no hay fecha ni libro ni nada....solo las ganas. Ojalá podamos hacerla en algún momento", aclaró el actor, adjuntando la portada de la noticia de la supuesta película.

Muchos fanáticos salieron a contestarle tristes por la falsa ilusión del film, pero lo importante es que la voluntad de hacerla, es de parte de todo el equipo. Habrá que esperar.