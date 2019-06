Gloria Carrá hará la denuncia y luego contará quién abusó de ella

Hace dos años la denuncia de Calu Rivero contra Juan Darthés por acoso mientras compartían elenco en Dulce Amor destapó la olla de varias situaciones incómodas que habían vivido diferentes actrices con colegas de trabajo y que de a poco se animaron a revelar.





Tal fue el caso entonces de Gloria Carrá, quien contó que a sus 17 años había sido acosada "varias veces" por un mismo productor. "Fue muy feo. No lo supe hasta que fui grande", contaba en ese momento sobre la situación que le tocó vivir.





"Viví el acoso en carne propia; tres años me alejé de la actuación por eso", había contado entonces. "Tenía 17 años y me acosaron [...] Nadie lo supo hasta que fui grande. La primera vez que lo conté fue a una amiga porque me traumó. Me avergonzaba mucho la situación, me sentía mal y me angustiaba. Después, cuando uno empieza hablar, sana más rápido", había mencionado Gloria.





A dos años de aquella revelación, volvió a referirse al tema: "No conté quién abusó de mi por culpa, sino porque primero tengo que hacer la denuncia, ya lo voy a hacer. Una sabe que cuando se mete con eso, hay rebote. Tiempo al tiempo, cada uno sabe cuándo puede hacerlo", aseguró Carrá nuevamente en diálogo con Agarrate Catalina.





Respecto de las declaraciones de Fernando Burlando, abogado defensor de Darthés, se preguntó: "¿Cuál sería el sentido de perjudicarlo? ¿Qué le querríamos sacar a él?", y habló sobre las sensaciones que tuvo su hija, Ángela Torres, en torno al caso: "Fue un año muy difícil para Ángela, se tuvo que callar mucho, pero es muy inteligente y registra rápido las cosas. Ella disfrutó mucho de hacer Simona y cada cosa que pasa nos fortalece como mujeres".





