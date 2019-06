Gloria Carrá apuntó contra Darthés: "Tiene que estar preso"

Gloria Carrá fue una de las actrices de la tira "Patito feo", la recordada ficción infanto juvenil que tuvo a Laura Esquivel como protagonista en 2007. Sin embargo, la tira quedó manchada tras que el año pasado Thelma Fardin denunciara, en la Justicia de Nicaragua y públicamente, que Juan Darthés la violó cuando compartían una gira de esa producción por aquel país y ella era menor de edad.





"Fue un momento muy triste porque siempre que una mujer habla y cuenta o denuncia un acto tan grave se nos revuelve todo a todas. Esos días estuve muy triste, revisando muchas cosas mías y también festejando la valentía de Thelma, de haberlo podido decir. Eso de alguna manera te libera. No importa cuánto tiempo después lo hagas. Muchas veces guardamos cosas dolorosas durante muchísimos años y lo hacemos cuando podemos, cuando nos sentimos acompañadas y en este caso ella sintió una red", analizó Carrá sobre el caso en una entrevista en Radio Mitre.





"Para mí trabajar con Darthés fue normal. No había notado nada de eso. Me cansa un poco hablar de él. No sabía ni que había venido a la Argentina. Me da lo mismo lo que haga. Creo que tiene que estar preso", concluyó la actriz que hoy trabaja en la obra de teatro "Sex, viví tu experiencia".