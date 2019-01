Gisela Berger contra Scioli: "Salió a decir que era el papá feliz y me había pedido un aborto"

Después de haber exteriorizado el tema en Twitter y confirmado a Primiciasya.com que fue ella la que decidió dar a conocer lo que estaba viviendo con el ex Gobernador de Buenos Aires y candidato a Presidente para las elecciones de este año.





"Hasta acá llegué. No me interesa estar al lado de una persona que lo único que hace es hacerme sufrir. La pruebas están cuando él salió a decir que era el papá feliz y cuando me había pedido un aborto. Yo no me voy a quedar callada porque él tenga ahora una campaña. Hasta acá llegué, yo le di una oportunidad porque me buscó hasta el cansancio. Estaba enamorada de él, era el papá de mi hija... ¿Cómo no le voy a dar una oportunidad? ¿Es tan difícil de entender?", dijo Gisela.

GISELA BERGER.jpg



Contó además que después de la foto que se ve en el tweet en Francia la idea era ir a Dubai pero que en el medio recibió una serie de amenazas por parte de Daniel Scioli y de su entorno. "Me pedían que haga y actúe de determinada forma para la campaña", argumentó.





Aparentemente, la explosión se dio cuando Scioli le pidió que se muestren como la familia feliz (algo que ya hizo en la campaña anterior con Karina Rabolini y en realidad estaban separados) cuando tiene muchas ausencias como compañero y padre. "Él se va y me deja muchos días a mí. Desaparece y después vuelve e intenta convencerme que no me vaya. No estuvo ni una noche el día que nació nuestra hija, me acompañó mi mamá, después se sacó al foto en la clínica", añadió.

daniel scioli gisela berger.jpg



Por su parte, Berger contó que sufrió violencia psíquica al lado del ex Gobernador de Buenos Aires y que hubo maltratos. No quiso contestar si llegó a levantarle la mano. "Yo no soy nadie para ir a hacer una denuncia, la única defensa que tengo es apartarme de este señor porque él levanta el teléfono y soluciona todo", dijo dando a entender que Scioli tiene amigos en el poder que lo hacen salir de cualquier situación.





"Es grave. Yo me volví del viaje cuando me amenazaron. Minimizaban la situación. Esta gente está acostumbrada a estas cosas. A mí nadie me amenaza con nada. Matar a una persona muy livianamente es grave. Él estaba en el viaje y es parte de la amenaza. Si él es parte de esto me da mucho miedo. Fue una situación tensa y grave. Me amenazaron. Yo tengo miedo por mi familia y por mí. No quiero seguir a ningún lado con él. En este viaje le saqué la careta. A él no le interesa nada", finalizó.





