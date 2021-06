Gimena Accardi y Nico Vázquez llegaron a casa: "Es un gran alivio"

"Estaban terminando de realizar los trámites con el Cónsul argentino y vuelven ahora en un vuelo privado que consiguió Paul de unos amigos", afirmó ayer una importante fuente a este medio.

Y finalmente, este martes a la madrugada la pareja llegó al país. "Están bien, ya están en su casa. Llegaron a la madrugada los dos solos, ellos tenían su auto en el estacionamiento de Ezeiza por los cuidados de la cuarentena y ahora se quedarán ahí en la cas haciendo los días correspondientes de cuarentena", le contaron a PrimiciasYa.com en exclusivo.

Hace minutos, Nico confirmó que ya están en casa y escribió un sentido posteo en Instagram compartiendo la primera foto de ellos tras lo sucedido: "Ya estamos en casa y es un gran alivio. Es tan difícil expresarse en este momento, pero me es muy necesario. Nos pasaron tantas cosas en estos últimos 5 días que no me creerían. Todavía seguimos procesando lo sucedido y agradeciendo sin parar a Dios, al universo, a los ángeles y a lo que sea por protegernos y salvarnos. No nos alcanzará la vida para agradecer este milagro. Todavía nos quieren en la tierra", arrancó diciendo.

uXclCmgtx-700x000.jpeg

"Unos días antes escribía esto en el posteo de mi cumpleaños: “De eso se trata la vida, de caer, aprender, levantarse y seguir”, entiendo que esto no es común que ocurra, por eso mismo más que nunca hay que levantarse, disfrutar y agradecer como lo hice siempre. Una vez más me toca pasarla con mi compañera @gimeaccardi una guerrera única y eso ya no me sorprende, estar juntos en ese momento y atravesarlo nos dio más fuerza, protección y supervivencia. Tanta gente se ofreció a ayudarnos. GRACIAS", agregó Nico.

"Ahora es tiempo de estar con los nuestros y amar más que siempre. Me duele en el alma la cantidad de familias que no tendrán este final. Pido que puedan recuperarse y seguir adelante", reflexionó.

Por último, agradeció: "Gracias a cada uno de ustedes por desearnos lo mejor. Hace bien. Ya en el posteo que hizo Gime, agradeció a los más cercanos y sus palabras son las mías, gracias de corazón por estar y en especial quiero volver agradecer a Leandro Fernández Suarez el consul argentino que junto a su equipo nos contuvieron y ayudaron en todo, como lo están haciendo con cada uno de los damnificados argentinos. Para admirar. Ojalá todo termine cuanto antes. Gracias una vez más a todos por el cariño y preocupación".