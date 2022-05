Gimena Accardi contó cuál es su vínculo actual con la China Suárez

"Si (estamos bien), digamos que no reconstruimos el vínculo de amistad que teníamos, éramos hermanas. Pero está todo bien", señaló. "Yo, particularmente, con la China éramos muy amigas", contó Gimena.

"Con la China tengo una buena relación, cordial. Nos hemos cruzado en miles de eventos. Ya no es amiga, pero es una persona que yo quiero y le deseo lo mejor". Luego, Yanina Latorre le preguntó por el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi, y ella indicó: "Cuando veo que muchos van a solo uno me da pena. Digo 'ay no, que alguien la defienda'".

"Para mi lo que le falta a la China es que se pone nerviosa cuando da notas y no se muestra como es en realidad", sumó la actriz y agregó: "Yo creo que es como un novio, cuando te separas y queda todo bien pero ya no volvés. Pero la verdad es que yo la quiero y le deseo lo mejor, y no me gusta que le den tanto", concluyó.