¡Gianinna no la dejó! Dalma Maradona, ausente en el primer día de clases de Benjamín

Dalma Maradona no pudo estar junto a su sobrino y ahijado, Benjamín Agüero, hijo de su hermana Gianinna, en el inicio de clases del ciclo lectivo 2019.





Pese a que quiso hacerse presente allí, no le permitieron asistir pero igualmente acompañó desde la distancia a su ahijado y compartió la historia en su cuenta de Instagram.

"Mi ahijado arranca cole nuevo y yo estoy despierta desde las 7 como si fuera a cursar con el! Unos nervios!!!!", fue el primer mensaje publicado por Dalma.





"Solo espero la foto de su look de pibe grande con uniforme ya que no me dejaron ir por miedo a que le grite BENJA TE AMO FELIZ PRIMER DÍA de 5to grado MI AMOR!!!!", añadió la joven actriz en su segunda storie.

Ya en la siguiente publicación "culpabilizó" a su hermana Gianinna por no permitirle estar allí junto a Benjamín.





"Aparte en el otro colegio ya me conocían todos y hasta los amigos de Benja ya sabían como era yo... En este cole nuevo no! Para mi que por eso @giamaradona no me dejó ir...", comentó.





"Aguante TODO!!! Gracias a todas las tías y madrinas LOCAS como yo que me bancan!!!!!", finalizó Dalma sus historias.