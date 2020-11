Gianinna Maradona sobre la salud de Diego: "Me parte el alma"

En las últimas horas, Gianinna Maradona le respondió a un seguidor de Twitter que se refirió al estado de salud de su papá, Diego Maradona.

El usuario le escribió: “Me duele ver a Diego así como estaba hoy, lo tienen dopado, no hay razón de ser para que alguien de 60 años lúcido y fuerte como él este así, caminando del brazo de alguien, ido, casi sin poder hablar, ojalá @gianmaradona y la gente que lo ama de verdad pueda sacarlo de este nuevo infierno”.

Y la respuesta de la hija del Diez fue: “Me parte el alma”.

El viernes, Diego Maradona cumplió sesenta y tuvo su homenaje en la cancha de Gimnasia, equipo del que es director técnico, pero se tuvo que retirar del estadio por recomendación médica antes de que terminara el partido.

En "Polémica en el bar", Mariano Iúdica le hizo una pregunta a Rocío Oliva que la hizo llorar: “¿Qué puede estar pasando en la cabeza de él hoy, con 60 años?”. La joven hizo un esfuerzo por contenerse, pero apenas pudo hablar con la voz quebrada: “El único deseo que tengo es que esté bien. Hoy no lo vi tan bien. No vi al Diego que yo conozco. Me da tristeza”.

Los miembros de la mesa coincidieron en que las imágenes en la cancha de Gimnasia no mostraban a Maradona en un buen momento, y el conductor decidió no ponerlas al aire. Rocío, muy conmovida, agregó: “Prefiero al Diego del año pasado, que se arme un quilombo en el cumpleaños, el Diego que baila, que canta”.

PRIMICIAS YA