Gianinna Maradona reapareció en las redes sociales

La foto fue tomada en las semanas en que Maradona asumía como director técnico del Lobo, en 2019. “Quedate con esto”, agrega –y aconseja– Gianinna, arrobando a su hermana.

Cabe mencionar que hace pocas horas se filtró un audio de Diego Maradona donde cuenta el motivo por el que decidió no ir al casamiento de su hija.

Dalma Maradona se casó en abril de 2018 con Andrés Caldarelli, padre de su hija Roma.

En aquel entonces, se habló mucho de la ausencia de Diego Maradona a la boda, quien en ese momento se encontraba en Dubai y distanciado de sus hijas por algunos cortocircuitos.

“Confirmado, Mati (Morla), no voy. Confirmado, no voy. ¿Entendés? Estos, encima de ser ladrones, ahora se la agarran con mis hermanas que no le hicieron nada, ¡jamás!", indicaba enojado el astro.

"La Lily, la Kitty y la Ana le han hecho de comer 25 mil millones de veces a mis hijas cuando tenían hambre. Le hacían tortas fritas, a las dos de la madrugada, en verano", agregaba.

Y cerró: "¡Confirmáselo! Y Confirmáselo a mis hermanas que no voy a ningún casamiento".