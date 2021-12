Gianinna Maradona le respondió a Verónica Ojeda

La rubia sorprendió al revelar cuánto habrían cobrado Dalma y Gianinna por haber ido a Arabia Saudita. “Los herederos cobraron 30.000 dólares por la Maradona Cup”, detalló.

Ojeda rechazó ese dinero en nombre de Diego Fernando. “Desistí de recibir la parte de Dieguito porque me parece una falta de respeto cobrar plata por el homenaje”, explicó.

En su cuenta de Twitter, Gianinna le respondió a la ex pareja de su padre. "Negocio es querer vender hasta los calzones de mi papá para que te den guita Ojeda. Déjate de joder que esto no es ficción es realidad. Les pedí no vendan las cosas de mi papá y todos se hicieron los boludos. Que bien que el zoom está grabado y nuestra conversación posterior también", escribió la hija de El Diez.