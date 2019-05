Gianinna Maradona cumplió años y habló de su familia

Desde hace ya algún tiempo que las relaciones entre los miembros de la familia no son las mejores. Todo comenzó cuando Diego Maradona acusó a su ex esposa y mamá de sus hijas Dalma y Gianinna, Claudia Villafañe, de haberle robado y quedarse con dinero, más propiedades, que no le pertenecían.





La causa se encuentra en la Justicia, pero desde ese entonces las cosas para Diego y sus hijas mayores no han ido muy bien. Por ejemplo, el astro del fútbol no estuvo en el casamiento de Dalma ni tampoco cuando nació la hija de ella, Roma. Ni en el cumpleaños de diez años del hijo de Gianinna Maradona y el Kun Agüero, Benjamín Agüero.





Ayer, Gianinna cumplió sus primeros 30 años de vida y compartió en su cuenta de Instagram un sentido mensaje: "Bienvenidos sean ustedes! Llegue a esta edad con mil millones de momentos y anécdotas que hacen que sea quien soy hoy! No cambiaría NADA de todo lo vivido, hoy abrace a la nena que fui, a la adolescente que se dio la cabeza mil veces contra la pared y se levantó con más fuerza que antes, a la mujer en la que me convertí cuando Ben me hizo mamá y cambio mi vida para siempre y por supuesto a quien soy hoy después de tanto camino recorrido! Gracias a todos por sus hermosos mensajes! Arranque mi cumpleaños de la mejor manera, y lo termino aun mejor! Tengo la mejor familia del mundo, disfuncional, cero tradicional, diferente, pero UNICA!!!! GRACIAS por TANTO!".





Y luego destacó: "Mamá te admiro cada día más! Sis sos my person forever and ever, vos y yo para siempre codo a codo! Mi primer cumple siendo Tía y Madrina de la nena que se robó mi corazón esa noche que mi hermana me contó que ella estaba en camino! Te amo kiwi, me voy a emocionar cada vez que te vea xq me generas eso. Gracias Amigos de mi corazón, son la familia que uno elige mientras transita la vida! Amigos que son familia, familia que son mis amigos! GRACIAS a cada uno de ustedes por formar parte de mi vida, por aceptarme y bancame tal cual soy, loca de a ratos, terca, buenuda y REINCIDENTE pero amándolos incondicionalmente! A mi abuela un GRACIAS GIGANTE por seguir firme al lado nuestro con ese amor tan lindo que la caracteriza! Y a vos HIJO MÍO, GRACIAS, GRACIAS y MAS GRACIAS, como todos los años te regalo mis deseos, los míos se cumplieron el día que llegaste a mi vida, también cuando puedo dormir al lado tuyo o simplemente verte dormir, amo nuestras charlas y que sepas que contas conmigo siempre! Sos mi vida ENTERA y disfrutarte día a día me llena el alma! Sos Mágico! Te amo fuerte y para siempre!".





Por su parte, Claudia Villafañe también emocionó a todos al publicar un mensaje muy tierno para Gianinna: "Felices 30 hija mia, te amo con todo mi corazón, que esta nueva vuelta al sol te llene de felicidad, amor y muchas cosas lindas! Es todo lo que vos te mereces!", escribió.