El gesto de Evangelina Anderson con una pareja argentina varada en Alemania

En medio de la crisis sanitaria mundial que estamos viviendo a raíz del coronavirus, Evangelina Anderson tuvo una acción solidaria con una pareja de argentinos que quedó varada en Alemania, sin trabajo y sin la posibilidad de regresar a la Argentina.

La modelo, radicada en Munich junto a su esposo Martín Demichelis y sus tres hijos, recibió un mensaje a través de las redes sociales pidiéndole ayuda.

El mismo le llegó a un posteo que Eva había compartido con una imagen de su cuarentena y los hashtag #quedateencasa #cuarentena #munich.

“Hola Eva. Estoy con mi marido en Munich desde febrero. íbamos a trabajar en un hotel en otra ciudad, pero justo antes de viajar nos avisaron que cerraba por el covid19. No tenemos lugar fijo y nuestros ahorros se están terminando. Así que decidimos volver a Argentina y probar suerte en otro momento. No tenemos pasajes de vuelta y recién el 13/04 se puede comprar por Aerolíneas. El pasaje desde Munich es carísimo y no sabemos si lo pueden cancelar porque tiene escala a Madrid. Ya hablamos con el consulado y mandamos nuestros datos. No sabemos qué hacer!!!”, le pidió Andrea Peronini, desesperada por no encontrar la solución a su situación.

“Vengan para casa que los ayudamos. Tranquilos. Pasame un número de teléfono para comunicarme con vos por favor”, le contestó Anderson, con un gesto digno de remarcar.