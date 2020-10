Germán Martitegui tuvo que ser internado por su positivo de coronavirus

La semana pasada, Germán Martitegui se enteró que tiene coronavirus tras realizarse un hisopado. Esta situación se dio luego que dos participantes, Ezequiel Cwirkaluk y Vicky Xipolitakis, también dieran positivo.

“Ayer desperté con fiebre y como el viernes me había hecho un hisopado que me dio negativo, pensé que era insolación. Preventivamente me hisopé ayer y el resultado fue positivo. Me siento perfecto y estoy aislado en casa. No se preocupen, me verán volver a @MasterchefAr y a Tegui”, escribió el chef en su cuenta de Twitter.

Luego, dialogó con el programa "Cortá por Lozano" y dio más detalles sobre su situación. “Nosotros estamos todos aislados desde el jueves. Me dijeron que el hisopado había que hacerlo el viernes porque había que esperar cinco días. Yo no quise y me lo hice el jueves. Para todos los que se lo quieran hacer, antes de cinco días el hisopado no funciona”.

El cocinero manifestó su preocupación por sus hijos, Lorenzo, de 18 meses, y Lautaro, 13 meses: “Yo tomé medidas bastante drásticas, porque estaba muy asustado. Desde el jueves no tomo contacto con ellos, están por la casa, los escucho llorar, me acerco con un barbijo y los veo de lejos. Ellos no entienden lo que está pasando, o sea, es horrible porque me escuchan. También le corté el rostro a mi vieja que quería verme para el Día de la Madre".

“Yo estoy completamente aislado en una habitación. Nadie se acerca, por suerte. Uso un solo cuarto y un solo baño y no tomo contacto con nadie”, explicaba Germán desde su casa.

Y esta martes, según informó el periodista Pablo Montagna, Martitegui debió ser internado en el sanatorio de La Trinidad de San Isidro por algunas complicaciones tras contraer el virus. Hasta el momento, no se conocen detalles de su estado de salud.