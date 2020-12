Germán Martitegui le puso los puntos a Sofía Pachano

Desde que comenzó el certamen, los cocineros le remarcan a la joven que debe concentrarse en un solo plato y no preparar varios a la vez.

Por eso, Martitegui lanzó con ironía que, cuando se ausentó del ciclo porque debió aislarse por tener coronavirus, miraba el programa y sus colegas le remarcaban eso mismo a Pachano y por eso le pidió que se concentre en la receta: “Tenés un peceto con papas y otro al costado, estás haciendo dos a la vez. Te quedan quince minutos para terminar”.

Pero, Sofía se defendió y sostuvo: “No estoy haciendo dos cosas juntas, no es un segundo plato. Dejé apoyado un segundo corte de carne pero no estoy haciendo dos”.

Luego, en el off agregó que el episodio que vivió con el cocinero le generó tensión: “La situación me descolocó. Me puso mal y ya no tengo la misma energía para cocinar”, manifestó.

Cuando presentó su plato para la evaluación, Germán le volvió a remarcar: “Tenés una obsesión con hacer dos platos y eso está grabado. Nunca vi en ningún MasterChef del mundo que algún participante haga dos platos. Eso te quita tiempo para terminar las cosas mejor. Creo que este es tu peor plato, la peor pesadilla en el peceto es que salga seco y este lo está. Pero lo peor que te está pasando es tu testarudez, que se refleja en el plato”.

Entonces, ella se defendió y reconoció: “Cuando pasaste por mi lugar me frustré un poquito pero después seguí con mi camino”. Al mismo tiempo agregó: “Conmigo son muy exigentes y me quedo un poco angustiada”.

Al comenzar el programa, los concursantes debieron elegir entre una serie de campanas puestas en una mesada, donde debajo de cada una había pañuelos de diferentes colores y un sobre. Dentro de cada uno de ellos se nombraba a un corte de carne que debieron ubicar en la gigantografía del cuerpo de una vaca y luego, ese sería el principal producto de su preparación.