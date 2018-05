"No puedo parar de ver La casa de papel, no puedo parar", expresó mirando a la cámara en un mensaje que compartió con todos sus fanáticos. "Había arrancado sin mucho entusiasmo", agregó sincero.





Algo que está claro es que terminó conquistado y su adicción está a pleno.





"Ya me miré varios capítulos seguidos", terminó de confesar con un poco de remordimiento por no poder evitar este contagio masivo por la serie on demand.





Fuente: eltrecetv