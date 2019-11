Gastón Soffritti, sobre las escenas de sexo con Tomás Fonzi: "Me generaron adrenalina"

"Inconvivencia" está centrada en la pareja de Carolina y Lucas, quienes luego de un desgaste deciden reacomodar sus vidas para seguir juntos con reglas diferentes.





En el marco de esta crisis, la pareja se abre a nuevas experiencias, como lo hace el personaje de Fonzi con el de Gastón Soffritti.





El actor interpreta a un joven al que se le despierta el deseo de experimentar sexualmente con otro hombre. Y en esa búsqueda, el destino lo cruza con Lucas.





La escenas juntos implicó un desafío para Soffritti, quien vuelve a la pantalla chica luego de "Millennials".





"Me vino bien para romper con los estereotipos más clásicos. Respecto a la escena de sexo me generó un poco de adrenalina e incomodidad porque fue algo nuevo para mí. Pero los personajes llegan en el momento en que uno está preparado. Quizás me hubiese costado mucho más, los prejuicios son otros y uno se enrosca. En este momento estoy cero enroscado con nada, coincide con eso y me encanta", contó en diálogo con Javier Ponzone.





"Es la primera vez que hago una escena de sexo con otro hombre. Y con Tomás nunca trabajamos juntos", agregó sobre lo que se verá pronto en Telefe y ya está disponible en Flow.

