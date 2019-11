Gastón Pauls y su pasado con las adicciones: "Hace 12 años que no consumo"

Gastón Pauls abrió su corazón en una entrevista con Moria Casán en Incorrectas y dio detalles de cómo fue salir de una de las etapas más difíciles de su vida, tras haber dejado las drogas hace más de una década.





Al ser consultado sobre cómo logró estar en el lugar en el que se encuentra actualmente, el actor expresó con sinceridad: "Primero, aceptando que se puede tocar fondo. Somos seres que conviven entre la luz y la oscuridad".





"Hay una frase que dice que nadie llega al nivel de oscuridad al que llegue o al que llegan un montón de personas en este mundo, de un día al otro. O de la noche a la mañana. El proceso de la salida a la luz es muy lento. Sí hay ciertos clicks, sobre todo la desesperación. Cuando uno no encuentra la manija para abrir la puerta decís 'y ahora, ¿dónde estoy?'. En general, esto lo pasa al que consume drogas, sexo, juego y al que no consume nada", añadió.





Respecto a la clave para estar bien, Pauls señaló: "Yo lo digo siempre. 'Dicción' es decir, adicción' es no decir. Yo necesito hablar, contar lo que me pasa porque sino lo meto para adentro y me mata. Y es simple, no hay mucha vuelta más, las drogas tarde o temprano terminan llegando".





"Alguien me dio el mensaje de que otra vida es posible y yo no lo creía porque estaba consumiendo y me estaba metiendo para adentro. Sólo doy el mensaje de que es posible. Yo hace 12 años que no consumo y que largué una etapa de mi vida", concluyó.