Gastón Pauls destacó la importancia que fue Cherri en su recuperación de las adicciones

Y destacó la amistad que tiene con la madre de sus hijos tras terminar como pareja: "Más allá de eso, una vez que nos separamos y nuestras vidas tomaron caminos distintos, lo más lindo creo que es la relación que tenemos hoy".

"Está bien aceptar que por más trabajo que uno le ponga, las relaciones a veces no funcionan y cursan caminos diferentes. Hoy Agustina es mi amiga y mi compañera de vida en un montón de cosas", agregó Gastón Pauls.

Y destacó sobre el ensamble familiar: "Cuando viene su hija de su nueva pareja con Tomás, me abraza y me dice te amo, para mí eso es crecimiento puro y es una bendición. Que yo hoy pueda abrazar a Agus y que ella me pueda abrazar a mí es un regalo enorme de la vida".