Game of Thrones arrasó en los Emmy: mirá la lista completa de ganadores

Este domingo se llevaron a cabo los premios Emmy en su edición número 71. La gala, que reconoce a lo mejor de la televisión estadounidense, tuvo su cita en el Microsoft Theatre de Los Angeles, California.









La ceremonia, al igual que los últimos Oscar, no tuvo un conductor/a. En esta oportunidad, " Game of Thrones" tuvo 32 nominacion y se convirtió en la gran favorita de la noche. La producción de fantasía épica de HBO es la más premiada de la historia con 47 estatuillas. Esta fue la última vez que recibión un galardón ya que la serie se despidió de sus espectadores.





" Game of Thrones" ganó en la categoría "Mejor serie dramática" y se enfrentó a "Killing Eve", "Better Call Saul", "Bodyguard", "Ozark", "Pose", "Succession" y "This is us". "Mejor comedia" se lo llevó "Fleabag" y compitió contran "Barry", "The Marvelous Mrs. Maisel", "The Good Place", "Russian Doll", "Schitt's Creek" y "Veep".









Por su parte, la producción que se llevó el premio en "Mejor miniserie" fue "Chernobyl", la cual compartió categoría con "Escape at Dannemora", "Fosse/Verdon", "Sharp Objects" y "When they see us". Sobre canales y plataformas, "HBO" volvió a quedarse con el lugar que había perdido en 2018 frente a " Netflix": obtuvo 137 nominaciones frente a 117 del sistema de streaming.





Mirá la lista completa de ganadores en los Emmys 2019:





Serie - Drama

Game of Thrones





Serie - Comedia

Fleabag





Actriz protagónica en drama

Jodie Comer (Killing Eve)





Actor protagónico en drama

Billy Porter (Pose)





Actriz de reparto en drama

Julia Garner (Ozark)





Actor de reparto en drama

Peter Dinklage (Game Of Thrones)





Actriz protagónica en comedia

Phoebe Waller-Bridge (Fleabag)





Actor protagónico en comedia

Bill Hader (Barry)





Actriz de reparto en comedia

Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel)





Actor de reparto en comedia

Tony Shalhoub (The Marvelous Mrs. Maisel)





Miniserie

Chernobyl





Actor protagónico en miniserie/telefilm

Jharell Jerome (Así nos ven)





Actriz protagónica en miniserie/telefilm

Michelle Williams (Fosse/Verdon)





Actor de reparto en miniserie/telefilm

Ben Whishaw (A Very English Scandal)





Actriz de reparto en miniserie/telefilm

Patricia Arquette (The Act)





Dirección en comedia

Harry Bradbeer (Fleabag)





Dirección en drama

Jason Bateman (Ozark)





Dirección en miniserie o película para TV

Johan Renck (Chernobyl)





Dirección en programa de variedades

Don Roy King (Saturday Night Live!)





Guión en serie de comedia

Phoebe Waller-Bridge (Fleabag)





Guión en serie dramática

Jesse Armstrong (Succession)





Guión en miniserie o película para TV

Craig Mazin (Chernobyl)





Guion en programa de variedades

Last Week Tonight With John Oliver





Reality de competencia

RuPaul's Drag Race





Talk Show/Variedades

Last Week Tonight with John Oliver





Telefilm

Black Mirror: Bandersnatch





Variedades

Saturday Night Live!





Fuente: Diario Show