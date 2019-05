Game of Thrones, 8x04: ¿cometieron un grosero descuido en una escena?

Este domingo se pudo ver por HBO el cuarto capítulo de la octava temporada de Game of Thrones . Fue emotivo, claro. Quedaron en evidencia las consecuencias de la "Batalla de Invernalia" y se empezó a vislumbrar cómo será la última guerra.

Pero también hubo desilusión entre los fans. ¿Por qué? Por un aparente grosero error: en una de las imágenes del episodio apareció lo que parece ser un clásico vaso de Starbucks, la cafetería que tiene sucursales en todo el mundo.

¿Quién fue el responsable de semejante descuido? Por su cercanía con el recipiente de plástico, la que lo pudo haber dejado ahí en un descanso de las grabaciones es Emilia Clarke, aunque también se señala a Kit Harington, quien aparece en la escena.





Al mismo tiempo, no faltan los que especulan con que se trató de un movimiento intencional de la producción de la serie, "para poner a prueba la agudeza visual del público".





Sea como fuere, las redes sociales se hicieron una fiesta con el tema. Más de uno sugiere que, en lugar de The Last of the Starks, el capítulo se tendría que haber llamado The Last of the Starbucks.





Embed Despues de la dura batalla de Invernalia un Starbucks, no?



LOL#GameofThrones pic.twitter.com/FsMoqLnUtE — Cejo Conejo (@CejoConejo) 6 de mayo de 2019