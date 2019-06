Gaetani denunció que Darthés la amenazó

Romina Gaetani develó que pasó un mal momento con Juan Darthés durante el rodaje de "Soy Gitano", en 2003, donde “se pasó de la raya”. Al reencontrarse para volver a trabajar juntos en "Simona", los actores tuvieron una reunión en la productora Pol-ka. Luego de quedeveló que pasó un mal momento condurante el rodaje de "", en 2003, donde. Al reencontrarse para volver a trabajar juntos en "", los actores tuvieron una reunión en la productora Pol-ka.





“Hablé muy bien con él en ´Simona´, en esa famosa reunión que salió de Pol-ka, en los medios. Él se sintió muy amenazado y me puso contra la pared: me dijo que si yo no salía aclarar o a desmentir me iba a poner un abogado a mí”, reveló la actriz a "Implacables", Canal 9.





“Cuando yo comencé con ´Simona´ sabía que algo había pasado con Calu Rivero, pero estaba haciendo el disco y no estaba viendo televisión, no tenía mucha información sobre el tema. Me fui interiorizando a medida que la fui escuchando a Calu hablar sobre el tema, fui escuchando a otras mujeres, pero yo me tenía que cuidar. Estaba trabajando para una empresa y no era fácil”, agregó.





“Ahora ya paso un tiempo y hablo del tema porque lo hablé con él. Necesitaba recordarle que se pasó de la raya. En ´Simona´ hubo situaciones que no fueron agradables con él como compañero, pero a nivel persona no porque me pusiera una mano encima. A nivel persona no me gusto, viví situaciones de maltrato. Se paso de la raya en otra novela, necesitaba recordárselo. Nunca recibo agresiones, pero desde que hablé la semana pasada, recibo agresiones de todo tipo”, confesó la actriz.