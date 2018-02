Gael García y Lafourcade cantarán en los Oscar el tema de "Coco"

El actor mexicano Gael García Bernal y su compatriota la cantante Natalia Lafourcade cantarán "Remember Me", el tema principal de la película de animación de Disney-Pixar "Coco", durante la gala de los Oscar que se celebrará el próximo 4 de marzo en Los Ángeles, informaron los organizadores.





Los artistas mexicanos lo harán en compañía de Miguel, el cantante y compositor estadounidense de "Adorn".





Miguel y Lafourcade cantaron la versión de "Remember Me" que acompaña los títulos de crédito finales de esta cinta en la que García Bernal presta su voz a uno de los protagonistas de la trama, ambientada en el Día de Muertos en México.





Los tres se subirán al escenario para interpretar el tema principal de la cinta, que aspira a una estatuilla dorada como Mejor Canción Original.





"Coco", que parte como favorita para alzarse con el Oscar en la categoría de cine animado tras haber ganado el Globo de Oro y el Bafta, se convirtió en un gran éxito de taquilla en México, donde se fue la película más vista de la historia.





La noche de los Oscar también se podrá escuchar a la cantante Mary J. Blige, que interpretará "Mighty River", una canción que ella ayudó a componer y que forma parte de la banda sonora de "Mudbound".

Blige está nominada este año además como actriz de reparto por su labor en este trabajo, convirtiéndola así en la primera persona que opta a sendos Oscar, en la categoría de interpretación y de mejor canción original.





Durante la gala, Common y Andra Day cantarán "Stand Up For Something", de "Marshall", mientras que Settle interpetará "This is Me", de "The Greatest Showman", todos ellos temas que aspiran a una estatuilla.