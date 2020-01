Gabriel Soto sobre Irina Baeva: “Finalmente estoy disfrutando de una relación feliz"

El actor mexicano Gabriel Soto demostró lo enamorado que está de Irina Baeva y se deshizo en palabras románticas para referirse a su pareja en una reciente entrevista.

Soto aceptó hablar de su trabajo en Soltero con hijas y de su relación con Irina en una charla para el número más reciente de la revista Escena.

De su más reciente trabajo en la tv, el actor comentó: “Llega en un momento increíble, estoy muy honrado y muy agradecido no sólo con mi empresa Televisa, sino con el señor Juan Osorio que me haya delegado esta responsabilidad tan importante”.

El actor no dudó en calificar a Soltero con hijas como un parteaguas en su carrera, pues se ha convertido en líder de rating en su horario, con más de tres millones de espectadores.

Pero esa fama de la que goza también le ha traído algunos sinsabores a Gabriel, quien estuvo en el ojo del huracán el año pasado por su romance con Irina Baeva y los conflictos con su ex, Geraldine Bazán, quien también es la madre de sus dos hijas.

“El hecho de ser figuras públicas pues si evidentemente nos pone en la mira de muchas personas en donde también ya la apertura de las redes sociales pues da esta libertad que la gente pueda opinar y pueda juzgar...nadie tiene derecho a juzgar a otra persona y mucho menos si no conocen a fondo la verdad de las cosas...cada historia siempre tiene dos caras”.

Durante la charla, Gabriel no escatimó palabras de amor para Baeva, de quien destacó su belleza física y también su inteligencia. Además aseguró que nunca antes se había sentido tan feliz en un romance.

“Mi relación con Irina es una relación que cada vez se hace más sólida, es una relación en donde no sólo estoy como nunca de feliz, como nunca de enamorado, estoy totalmente entregado a ella como mujer, como mi pareja, como mi amiga, como mi confidente, realmente me complementa en todos los aspectos y estoy en un momento de mi vida en donde he aprendido muchas cosas y que finalmente estoy disfrutando de una relación plena, feliz y totalmente enamorado”.

Estoy totalmente entregado a ella como mujer, como mi pareja, como mi amiga, como mi confidente, realmente me complementa en todos los aspectos

Cuando le preguntaron a Soto qué es lo que más le gusta de su novia, el actor tuvo muchas cosas por decir. “Me gusta que es una mujer que sabe lo que quiere, es una mujer sumamente inteligente, sumamente valiente, el hecho de dejar su hogar, su lugar de origen para viajar al otro lado del mundo para perseguir sus sueños y lograrlos vale muchísimo, aprender otro idioma, tener los pantalones para hacer eso no es fácil y mucho menos como mujer, entonces realmente admiro mucho a Irina, la admiro como pareja, como personaje, como mujer y aparte de que es increíblemente hermosa, tiene los ojos más hermosos del mundo y es una mujer bellísima”.

Realmente admiro mucho a Irina, la admiro como pareja, como personaje, como mujer y aparte de que es increíblemente hermosa, tiene los ojos más hermosos del mundo

Por ahora no hay boda

Pese a lo enamorados que lucen, según puede apreciarse en sus entrevistas y publicaciones en redes sociales, los actores no tienen por ahora planes de boda.

Una revista mexicana aseguró que en su celebración de Año Nuevo en Acapulco, Gabriel aprovechó para darle el anillo de compromiso a Irina, pero en una entrevista ambos negaron que eso hubiera ocurrido.

“Estamos comprometidos de corazón, eso es lo importante”, señaló Gabriel Soto, quien añadió “todavía no hay un anillo como tal. Lo habrá en su momento”, explicó en la entrevista que fue transmitida por el programa Hoy.

Por su parte, Irina comentó que la gente ya quiere verlos con boda e hijos, pero señaló “si en algún momento de la vida lo hacemos, todo mundo lo sabrá” y se rió de que incluso le prometió darle un varón a Soto. “Cómo si eso lo decididera yo. Eso no lo decide uno!".