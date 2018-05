¡Fuerza Horacio! Pagani se recupera y subió un video a Instagram

La semana pasada se conoci贸 la noticia de que el periodista Horacio Pagani fue internado en el Instituto Argentino de Diagn贸stico y Tratamiento por un dolor en el pecho, y debieron realizarle un bypass coronario.





Y en las 煤ltimas horas, en la previa del partido entre Argentina y Hait铆, Pagani envi贸 un mensaje a trav茅s de las redes sociales: "Ac谩 estoy nuevamente para seguir dando pelea".





En un video de Instagram, manifest贸: "Hola amigos, ac谩 estamos reaparecidos despu茅s de unos d铆as de una peque帽a operaci贸n del coraz贸n. Pero estamos bien, ya estamos en una habitaci贸n com煤n, salimos de terapia".





Luego agreg贸: "Quiero mandarle un agradecimiento muy grande a todos los cientos y cientos de mensajes que recib铆 de salutaci贸n por este acontecimiento que no me permiti贸 ir al Mundial. Seguiremos alentando, gracias a todos, me siento bien y en un par de d铆as estoy de alta".