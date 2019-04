Fuertes declaraciones de las expareja de Johnny Depp

Cuando Amber Heard reveló en una columna de opinión que había sufrido maltratos en el pasado, su ex pareja, Johnny Depp , consideró que aún sin nombrarlo, ella estaba refiriéndose a él.





Como respuesta, el actor la demandó por difamación por una suma de cincuenta millones de dólares. Por ese motivo, la actriz fue citada a declarar para ratificar sus dichos.





Según informó Page Six, que tuvo acceso a la declaración de Heard, ella expresó que Depp abusaba de las drogas y el alcohol con frecuencia, y ello derivaba en situaciones en las cuales la maltrataba: "Se convertía en una persona totalmente diferente, solía ser violento y delirante. Llamábamos a esa versión de él, Johnny el monstruo".

Johnny-Depp1.jpeg







Luego citó otras circunstancias en las que aseguró sufrir agresiones por parte del actor. En diciembre de 2015, en la habitación de un hotel, relató que Johnny comenzó a golpear las paredes y le tiró con una jarra.





Y agregó: "Me pegó una cachetada muy fuerte, me agarró del pelo y me arrastró desde una escalera hacia una oficina, luego del living a la cocina y de la habitación a la suite para invitados".





Luego de ese episodio le dijo a Depp que la relación en ese momento se daba por terminada, y confesó que la reacción de él fue pegarle un cabezazo en la cara. Hasta el momento, ni el actor ni su representante se expresaron al respecto.