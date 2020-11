Fuertes declaraciones del Turco García sobre la muerte de Maradona

Enojado, añadió: "En los últimos años Diego ya no decidía. Estaba rodeado de gente nueva y eso me parecía raro. Una vez me distancié de Diego, justo cuando yo dejé de consumir, y le dije que él se pusiera las pilas. El problema era decirle que no a Diego. Un tipo como él, re polvorita, que de repente no se pueda mover por sus propios medios, es terrible".

Luego, arrojó: "¿Sabés la prótesis que le pusieron en la cabeza? Perdón por la palabra que voy a decir, pero una prótesis de mier. le pusieron en la cabeza. ¿Se merecía eso? Claro que no".

Sorprendida por sus palabras, Flor Peña le consultó: "¿Vos creés que eso fue así?". Y él respondió de manera directa: "Sí, lo hablé con Dalma, ella misma me lo confirmó ¿Hasta en eso le tenían que 'chorear'? ¿Ponerle algo tan de mier. y hacerlo pasar por una prótesis buena? Diego estaba en una casa donde dormía en el playroom. ¡Déjense de joder. Basta, ya está".