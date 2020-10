Las fuertes declaraciones de Dady Brieva sobre la marcha del 12O

Dady Brieva hizo una polémica reflexión sobre la marcha contra el Gobierno de Alberto Fernández que tuvo lugar en todo el país el último lunes feriado 12 de octubre.

El humorista, a favor del actual gobierno, se mostró muy enojado por la masiva marcha del 12-O.

“Nos tienen amordazados en casa, pero es una olla a presión y ya sabemos cómo termina esto”, indicó Brieva en su programa “Volver Mejores”, El Destape Radio.

Y lanzó: “Unas ganas de agarrar un camión y jugar al bowling por la 9 de Julio… no te das una idea. Hay una Argentina que debería estar unida, pero no lo está y no es por culpa nuestra”.

Y enfatizó mientras se desarrollaba la manifestación: “¿Hasta cuándo vamos a aguantar? ¿Cuál va a ser el límite? Me parece que estamos soportando mucho por esto de querer el bien... Me parece que estamos aguantando mucho la cantidad de cascotazos que diariamente (nos tiran) desde las 7 de la mañana”.

“Yo aguanto porque si digo algo después se arma quilombo. Esto cada vez va a ser peor. Se sigue mojando la oreja y no tiene fin... Va a llevar lamentablemente a (tener) otro comportamiento. A nosotros nos tienen amordazados y en casa, pero es una olla a presión que puede no terminar bien”, agregó Dady.

Y finalizó: “Realmente esto tiene un final anunciado y ya sabemos cómo termina la película. Y ustedes también lo saben. ¿Cuando se arme quilombo, nos van a echar la culpa a nosotros?”.