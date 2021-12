Fuerte mensaje de Ángel de Brito a Susana Roccasalvo

“Todo esto lo conté acá y lo publiqué y ella hizo su descargo en su programa. Ahora, la Justicia volvió a determinar que Susana perdió”, informó De Brito.

Papel en mano, leyó: “Ayer, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°12 de Capital Federal le informó a Susana Roccasalvo y su abogado, que se reía, lo siguiente: ‘Con fecha 16 de noviembre de 2021 la parte querellante, es decir ella, interpuso recurso de reposición y apelación a lo que se había planteado. Se mantendrá el mismo criterio aplicado el 10 de noviembre de 2021 porque nada lleva a pensar que se pueda resolver de manera diferente'”.

El mensaje de Ángel de Brito a Susana Roccasalvo

“El abogado no siguió con los recursos planteados. Susana Roccasalvo ya lo sabe y acá está la firma de la Cámara”, señaló, y le dijo a ella: “No había mentido. Susana no había entendido el fallo y no sé cómo se lo explicó su abogado porque era bastante claro”.

“Perdiste y todo lo que dijiste era mentira. Cambiá de abogado o aprendé a leer los fallos, que a esta altura de la vida ya tendrías que saber”, concluyó Ángel de Brito.