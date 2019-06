Fuerte cruce entre Laura Fidalgo y Lourdes Sánchez

Pese al buen puntaje que le dio el jurado, la integrante del BAR, Laura Fidalgo, resaltó: "La idea fue linda, me pareció copada. Lo que no me gustó es cómo se bailó, sobre todo Lourdes. ¿Viste que hay una parte técnicamente en la que haces un battement, passé y cambré...?".





Entre tanta charla técnica que desorientó a Marcelo Tinelli, Lourdes le pidió a la coreógrafa que lo muestre ella porque no la entiende cuando habla. Pero, la frase que disparó la furia de Fidalgo fue: "Pueden mostrarlo en cámara lenta y que las coaches que saben, que son grosas...".





"¿Puedo decir algo? Estamos acá para marcar eso. Porque si nos van a estar bastardeando todo el tiempo con que no sabemos decir algo... Lourdes, te estoy hablando. ¡Se ríe! Sos muy maleducada.No queremos ser amigas, para nada. No. A mí la gente maleducada no me gusta, me gusta la gente con valores", sentenció Laura.

Anoche, en una nueva emisión delhicieron una coreo en la salsa de a tres con el. La pareja, junto al equipo de coach, eligió una secuencia de los mejores temas depero en ritmo tropical.