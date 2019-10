Fuerte cruce entre Barby Silenzi y Noelia Marzol por el Placo

Barby Silenzi y Noelia Marzol se cruzaron fuerte en la pista del "Súper Bailando" con El Polaco en el medio.





La rubia volvió a meterse en la relación del cantante tropical con la bailarina en la previa y estalló el escándalo.





"Qué embole que todo el tiempo se meta y opine de nuestra relación", lanzó enojada Silenzi.









"La que te metés sos vos porque estoy bailando yo. Lo que ella me dice no me quita el sueño en absoluto. Lo veo a los dos muy enamorados, sobre todo a él", explicó Marzol.





"¿Qué tenés que hablar vos de mi relación con él? Buscate una previa mi amor, ubicate un poco en la palmera", enfatizó la novia del Polaco.