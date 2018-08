Fuerte confesión de María Fernanda Callejón: "Un tío lejano abusó de mí"

María Fernanda Callejón sorprendió en el ciclo radial de Catalina Dlugi al confesar que sufrió acoso por parte de un familiar en la niñez.





"Tuve una situación de abuso, cuando era muy pequeña, de parte de un tío. Un día mi madre tuvo que ir a cuidar a mi abuela, porque tenía problema en las piernas, y ella me tuvo que dejar un par de tardes en mi casa. Mi padre estaba atrás trabajando en el taller", comenzó su relato la actriz.

Embed Una publicación compartida de Fer Callejon (@fercallejon) el 3 Ago, 2018 a las 6:52 PDT







"Y vino un tío lejano a hacer no sé qué cosa con mi papá en el taller y abusó de mí. Sin penetración, ni violación", añadió con valentía.





Callejón agregó conmovida: "Esto no lo conté nunca. ¡Qué fuerte! Sí se lo pude contar a mi esposo. Y te lo cuento porque fue horrible. Mi mamá nunca lo supo. Ella era tan buena que yo sentía que, desde mi lugar de niña, con 8 o 9 años, que si se lo decía la iba a hacer sentir mal... No me da vergüenza contarlo, pero me angustia".