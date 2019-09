¿Fue sólo un amague? Leticia Siciliani se fue al mazo con Flor Jazmín Peña

Marcelo Tinelli quiso saber si finalmente la bailarina había avanzado en su relación con Leticia Siciliani. "Ella me cantó truco, yo retruco y se fue al mazo. Creo que está en un terreno complicado y yo para cosas complicadas no estoy", le contó Peña.





No obstante, Leticia le contestó a Florencia Jazmín Peña en la cara: "Lo que pasa es que estoy muy interesada en una chica".





"¿Cómo no va a tener ninguna posibilidad? ¡Es hermosa! Es la más linda de acá del Bailando, ya lo dije. Lo que pasa es que yo lo tiré (al piropo) hace un tiempo y nunca pensé que ella iba a picar. No estoy en una relación, pero sí en un compromiso de corazón", agregó la actriz ante la pregunta de Tinelli por si la bailarina ya no tiene chances.





Y Peña confió que está sola y muy feliz en este estado: "Yo no estoy en pareja. Pero estoy muy bien así. Lo que pasa es que ella lo tiró y bueno, yo me hice cargo. Es válido y puede pasar, está bien".