Fotito y mensaje para Delpo después del enojo

Juan Martín Del Potro está recuperando su mejor nivel y este domingo se consagró en Estocolmo tras vencer a Dimitrov en la final, por un cómodo 6-4 y 6-2.

En la semana, su novia estuvo presente en el programa de Fox Sports NET. La actriz y cantante Jimena Barón contó intimidades de su relación con Delpo, pero se decepcionó al enterarse que su amado, a miles de kilómetros de distancia, no le había mandado un mensaje (los invitados reciben videos de sus allegados durante el ciclo).

"Eso no se hace" resongó la ex de Daniel Osvaldo, que la está rompiendo con su hit "La tonta". Pero luego se lo tomó con humor y este domingo, tras la conquista de su amado, demostró que no hay rencores.

"Felicitaciones campeón, te amamos hasta el cielo" posteó en su cuenta de Instagram con una tierna foto familiar en la que también sale Momo, el hijo que la mediática tiene con el ex futbolista de Boca.

Embed Felicitaciones campeón ❤️ Te amamos hasta el cielo @delpotrojuan Una publicación compartida de Jimena Baron (@baronjimena) el 22 de Oct de 2017 a la(s) 9:24 PDT