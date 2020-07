Ford versus Ferrari: ¿Qué pasó con Brad Pitt y Tom Cruise?

El año pasado, cuando todavía se estrenaban películas en los cines, se pudo ver Contra lo imposible, también conocida como Ford versus Ferrari, dirigida por James Mangold y protagonizada por Matt Damon y Christian Bale. Durante su desarrollo, el filme deportivo tuvo varias etapas. Y ahora se supo por qué Brad Pitt y Tom Cruise no estuvieron en los roles principales.

Lo contó el director Joseph Kosinsky en una de las mesas redondas virtuales de la Comic Con. Al cineasta lo acompañaban sus colegas Robert Rodríguez y Colin Trevorrow.

En 2013, Kosinsky estaba al frente del proyecto de Contra lo imposible. Su versión se iba a llamar Go Like Hell.

“La película que se me escapó de las manos y en la que siempre pienso se llamaba Go Like Hell, que luego se hizo como Ford versus Ferrari”, arrancó el director, sobre la producción que recreó las 24 horas de Le Mans en 1966. Y en la que no estuvieron ni Pitt ni Cruise,

Y siguió: “Siempre quise hacer una película de carreras. La cuestión con las pelis de carreras es que no deben enfocarse en la manera de conducir los autos. Tiene que haber una historia interesante y, en este caso, era una de esas grandes historias de amistad e increíble rivalidad durante una carrera increíblemente peligrosa”.

Luego, se refirió a los actores que habían sido convocados para la producción. “No sé si estuvimos cerca de hacer la película, pero hubo un momento en el que tenía a Brad Pitt y a Tom Cruise, en una mesa de lectura, leyendo juntos el guión. Al final no pudimos hacerlo porque no conseguimos el presupuesto que necesitábamos”, describió Kosinsky.

“Igual, me emocionó cuando vi que se había hecho una versión asombrosa de eso (en referencia a la ficción de Mangold)”.

Tom Cruise había sido contratado para hacer el papel de Carroll Shelby, que terminó interpretandoMatt Damon.

Brad Pitt, a su vez, leyó el libreto de Ken Miles, que actuóChristian Bale.

“El guión siempre fue el mismo”, siguió Kosinsky. “En general, el enfoque de Mangold fue similar al que iba a hacer yo, con coches reales y conducción auténtica. Obviamente, si la hacía Tom (Cruise), era la única manera en la que se podía hacer… De alguna manera, lo que luego hicimos para Top Gun: Maverick (se estrenará en 20121) lo íbamos a hacer con autos de carrera, con cámaras montadas y todo eso".

Sobre la tarea de Mangold, profundizó: "Creo que hizo una versión excelente. Además,tanto Christian Bale como Matt Damon acertaron en los personajes… Cuando estaba por ver la película pensé: ‘Dios, espero que sea buena porque amo mucho la historia’. De hecho, la vi junto a Tom y ambos nos emocionamos. Es raro ver una película que estuviste cerca de hacerla vos mismo, pero por suerte se hizoun trabajo asombroso”.

