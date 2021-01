Foo Fighters arrancó el 2021 con un tema nuevo

El grupo rockero estadounidense Foo Fighters calienta los motores para la edición de su nuevo disco "Medicine at Midnight", que saldrá a la venta el próximo 5 de febrero de 2021, y en ese marco adelantaron el single "No Son Of Mine". En noviembre pasado, la banda liderada por Dave Grohl publicó la enérgica “Shame Shame“ y ahora lanzó otro single con el título de “No Son Of Mine”.