Florencia Torrente habló con Novaresio: "A Suar le pude decir algunas cosas..."

"¿Sorprenderme? ¡Noooo!", exclamó Florencia Torrente cuando Luis Novaresio le preguntó anoche en el ciclo "Debo Decir" (América) sobre la carta que escribió Adrián Suar hace pocas semanas.





La aparición de Torrente en la pantalla de América se da en el marco de una pelea judicial entre su madre, Araceli González, y el productor televisivo Adrián Suar. La pareja estuvo casada entre 1997 y 2003 y tuvieron un hijo, Toto Suar. Pero todo el conflicto comenzó en septiembre, cuando en una nota con la revista Gente, Araceli reveló que desde su divorcio jamás llegó a un acuerdo en la división de bienes. "No se hizo como corresponde y están faltando a la verdad".





En su carta, Adrián afirmó: "Estuvimos casados poco más de cuatro años. Decidimos separarnos de común acuerdo y en buenos términos. Sin embargo, Araceli hace un relato errado e incorrecto de lo sucedido a partir del quiebre de nuestra relación. Cumplí con todas y cada una de mis obligaciones. Tengo una conducta responsable y no le debo nada a nadie".





"¿Cómo está Araceli?", le preguntó Novaresio a Florencia siendo que la actriz estuvo internada producto de una bacteria. "Está mucho mejor, por suerte, esta situación de salud lo desestabilizan y le hacen replantearse un montón de cosas de la vida. Más de la situación que venimos con mi abuela, fueron muchas cosas y creo que todo los que no sucede en la vida se alberga en nuestro cuerpo", respondió Torrente.





"Cuando apareció la carta primero respiré y luego hice silencio. Porque hay cosas que no se pueden responder. Por un montón de cosas y porque es un tema muy delicado que le pertenece a mi madre. Nosotros como hijos solo tenemos que acompañar", agregó la actriz sobre la publicación de la carta firmada por Suar.





"No me dan ganas de decirle nada a Suar. Él sabe perfectamente lo que pienso. Pude decirle cosas y otras no. Lo único que importa ahora es que la Justicia accione", añadió Flor ante la posibilidad de mirar a cámara y de decirle unas palabras al Chueco.





En tanto, Torrente dijo que lo mejor que puede hacer ahora con su mamá es "acompañarla" y "darle cariño". Sobre su hermano, Toto, manifestó: "Ahí está mi madre, ella lo resolvió dándolo todo durante estos años para que él tenga herramientas y pueda discernir y darse cuenta de las cosas. Somos humanos y no estamos empapados de decisiones e ideologías de los demás. Uno puede tomar decisiones y elegir", finalizó.