Florencia Peña solidaria con la nieta de Su

Lucía Celasco se encuentra viviendo una verdadera pesadilla luego de una extorsión que se perpetró por dinero a cambio de no filtrar unos presuntos videos íntimos supuestamente protagonizados por la It Girl.

En ese marco, Florencia Peña, quien ya atravesó la terrible experiencia de la aparición de material privado, se mostró solidaria con la nieta de Susana Giménez.

"Cinco años pasaron desde la filtración de imágenes no consentidas sobre mi intimidad. Cinco juicios a distintos medios incluyendo Google y Yahoo con la incertidumbre de no saber cómo fallará la justicia. Los delitos informáticos no van a parar hasta que esos actos tengan reales consecuencias", arrancó a contar Florencia Peña en su cuenta de Twitter.

Y siguió: "La violencia que una mujer soporta al ser exhibida su intimidad masivamente y sin consentimiento, es atroz. Es imperioso que las leyes castiguen severamente estos delitos".

Finalmente, le habló a Lucía Celasco: "Mi solidaridad con Lucia Celasco y su familia. Ojalá estos casos nos ayuden a sentar jurisprudencia y que se haga justicia. Yo llevo cinco años esperando y pueden ser ocho más sin certezas sobre el resultado. Espero que la justicia actúe de forma contundente. Lo necesitamos", concluyó.

