Florencia Bertotti se ilusiona con llevar a "Floricienta" a Vélez

Después de mucha espera por parte del público, Telefe volvió a poner en su programación "Floricienta", la tira juvenil que obtiene un gran rating a pesar de haber sido emitida originalmente entre 2004 y 2005.

Florencia Bertotti se mostró muy feliz por el nuevo éxito de la tira, y aseguró que le gustaría hacer una reunión del elenco.

“Puede llegar a darse la posibilidad de cerrar todo esto con un moño 15 años después. Sería re lindo hacer un festejo, un Vélez”, indicó la actriz en diálogo con el programa radial "Por si las moscas".

“El año pasado me llamó Cris Morena porque se cumplían 15 años de Floricienta con la idea de planificar un encuentro con la gente. Yo le dije que no porque tenía mucho miedo a romper eso que había quedado tan divino", señaló.

Y luego agregó: "A veces tocar alguna cosa cuando la tenés puesta en un espacio, me daba miedo romperla, destruirla. Yo le decía ’ya estoy grande, tengo que hacer un chiste de que me duele la ciática, que los rulos no se me arman, y quedó como en el aire”.

Por último, Florencia Bertotti contó cómo está viviendo que su hijo la descubra en el papel de "Floricienta": “Él nunca tuvo mucha noción de la popularidad en relación a mí. Sabe que soy actriz, sabe que esporádicamente hago algunos trabajos, pero no me tenía asociada al boom que fue Floricienta. Yo nunca le había contado, no era un tema, y ahora me mira como diciendo ‘yo nunca me enteré que vos habías hecho esto’. No lo podía entender y lo re disfruta. Está chocho”.