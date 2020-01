Flor Vigna le puso condiciones a Nico Occhiato para un nuevo encuentro

La final del Súper Bailando los volvió a unir y las recientesimágenes de ellos juntos en una estación de servicio de Pilar confirmaron lo que muchos suponían: que Flor Vigna (25) y Nico Occhiato (27) habían vuelto a verse en secreto.

Sin embargo, la semana pasada el campeón del certamen de ShowMatch (El Trece) reconoció en Hay que ver(El Nueve, a las 17.15): "Nos estamos viendo, como cualquier expareja".

Por lo que ahora fue el turno de la joven actriz y bailarina, quien en la última edición de Gente habló de sus "encuentros" furtivos con quien fuera su pareja durante cinco años.

"Nos propusimos fluir, y en este reconociéndonos cada uno volvió a tener necesidades: 'No estoy para tal cosa…', 'Yo tampoco para aquello…'. 'Ok, entonces no nos veamos…', dijimos, y empezaron los 'Ay, pero no aguanto sin verte!'...Entonces Nico propuso este modo de vinculación con total libertad", describió la exchica Combate.

Y continuó: "Uno deja de idealizar lo que fue y de aferrarse a un amor del pasado. Hoy me doy cuenta de que Nico es hermoso, con los valores de siempre. Pero cinco años después somos otros. Con las consecuencias aprendidas de lo que pasó y, tal vez, con necesidades diferentes".

Al hablar de esta "situación emocional inexplicable”, la también bicampeona del concurso del baile más famoso del país no pudo esconder la realidad que la une a su ex. "Es obvio que la pasión existe. Nos permitimos el deseo y está buenísimo. Pero en cada encuentro priorizamos las risas. La necesidad tiene que ver con lo emocional", sostuvo.

Y en cuanto a la fidelidad y su pacto con Nicolás indicó: "Durante cinco años fuimos los novios más seguros. Jamás hubo 'un celo' entre nosotros. Y no voy a caretearla: al principio me costó pilotear la situación. Pero los dos sabemos que en cualquier momento alguna persona puede cruzarse en nuestras vidas.".

"'Ok, tengamos esa libertad que me pedís, pero puedo perderme en el camino…'", contó la actriz de Una semana nada más que le dijo a Occhiato en esa charla que mantuvieron en uno de sus primeros encuentros.

En diálogo con el periodista y director de Gente,Sebastián Soldano, Flor también reconoció que ella está "súper abierta al amor" y por eso destacó: "No hay reconciliación! Las expectativas de los medios lastiman e incomodan. Nosotros no le damos más vuelta al tema, es un 'te quiero ahora, en este momento que estamos compartiendo'".

"Está todo muy hablado. Nos pedimos algo muy claro en lo sentimental. Y es muy probable que si duele, alguno de los dos deberá soltar. Como así también, si alguno se da cuenta de que el otro realmente es el amor de su vida, deberá reaccionar. Es lo que nos toca vivir, no hay certezas ni proyecciones", siguió explicando.

Y cerró: "Lo único de lo que estoy segura es que ya no voy triste al teatro. No dejo la suerte del otro lado. No culpo a nadie de estar jugando. Somos dos adultos haciéndose cargo de una decisión. Hoy disfruto de estar sola y también de vernos cada quince días o más. Como mujer estoy descubriendo quién soy hoy y qué quiero en verdad. Porque siento y pienso diferente".

