Flor Vigna, y la impactante revelación sobre su relación con Nico Occhiato

Flor Vigna y Nico Occhiato se conocieron en “Combate” y se convirtieron en una de las parejas más queridas del ambiente pero cuando terminaron su relación después de cinco años los fans que los seguían se vieron divididos en dos.

Sin embargo, en los últimos días fueron descubiertos juntos de nuevo y las imágenes que se filtraron confirman el reencuentro de la dupla.

Fue la influencer Juariu la encargada de difundir fotos de la actriz y el conductor, quien fueron vistos juntos en una panadería de Ramos Mejía, donde habrían ido a visitar a los padres de Nico.

Comparando los lugares, mobiliario o indumentaria de cada protagonista de esta historia, la instagramer comentó: "Me dicen que esta es Flor Vigna y que está en Ramos con Nico”.

Y en diálogo con PrimiciasYa.com, Vigna aclaró en su momento: "No es una reconciliación, en muchos lados se puso así. Nosotros siempre nos llevamos bien y todo este año nos estuvimos hablando, tenemos una relación amistosa. Nos ayudábamos en todo lo que podíamos".

Luego dijo: "Hoy no estamos en una forma romántica, la verdad es que estamos más como amigos. Después el tiempo dirá qué pasa...Pero cada uno está en la suya, no es que volvimos a estar juntos".

Ahora, Flor estuvo en "PH" y le reconoció a Marcelo Polino, otro de los invitados del ciclo, que en este tiempo también habían tenido encuentros sexuales con Nico.

“Con Nico sí nos estamos viendo ahora. Y, obviamente, también hemos tenido encuentros de nuestros cuerpos...”, le confesó Vigna al periodista, quien no le dio posibilidades de esquivar la pregunta.

Sin embargo, enseguida aclaró: “En un momento quisimos decir: ‘Bueno, si no somos novios no somos nada’. Y nos extrañamos mucho. Realmente, nos pasa que nos contamos todos los problemas y somos los mejores amigos el uno del otro”.

Y Polino repreguntó: “¿Son amigos con derechos?”. Y ella respondió: “Tratamos de dejar fluir. A mí no me sale tener una mente tan liberal pero sí es cierto que estoy soltera y soy muy alegre cada vez que salgo con él. Pero realmente por ahí nos juntamos y no termina en la cama”.

Al escucharla, Marcelo arrojó con picardía: “A veces sí y a veces no”. Entonces, Flor señaló: “Sí, sí, todo bien con que termine en la cama pero le gana todo lo demás a eso”.

“Lo amo muchísimo y lo conozco como pareja. Me encantaría que si otra persona es mi pareja me encantaría poder tenerlo de amigo porque es una persona muy importante para mí. Cada vez que nos intentamos separar, nos cuesta porque es muy sana la relación. Hay cosas con las que realmente solo él me puede ayudar y yo a él”, cerró Flor.