Flor Vigna cumplió años y se emocionó ante sus seguidores

Flor Vigna festejó sus 26 años el 11 de junio en plena cuarentena obligatoria e hizo una profunda reflexión que compartió con sus seguidores de Instagram a través de un video, donde terminó emocionada hasta las lágrimas.

“Pensé que cumplir años en cuarentena iba a ser un ‘agarompa’, pero no. Nada que ver. Yo el año pasado escribí un par de cosas. Y, entre esas, estaba el deseo de aprender a estar más conmigo, a observarme más, a escucharme más...Y así poder valorar y potenciar las cosas buenas, que a veces me cuesta mucho. También a enfrentarme a lo malo, a eso que no me sirve, a eso que me limita, a mis miedos y todo eso. Y a autoanalizarme también, conocerme, salir de ese lugar y saber estar conmigo”, comenzó la actriz su mensaje.

“Hay que tener cuidado con lo que uno pide, porque me tocó una cuarentena larguísima. ‘Solapa’. Pero está zarpado. Es una experiencia que me va a quedar para toda mi vida”, siguió.

Y aseguró sobre este momento particular en que cumplió años: “Este cumpleaños es una gran pausa para procesar y valorar todo eso que yo ya sé que me hace bien y que hace mi vida linda. Pero, cuando te parás a observarlo, a valorarlo y a agradecerlo, todo se multiplica. Y te das cuenta de lo zarpado que es”.

Y ya conmovida, explicó: “Por ejemplo, lo que más me llena en este momento, dónde la economía de todos está hecha ‘poronga’, es ver qué millonaria que soy de vínculos. Cómo amo a mi familia, cómo amo a mis amigos...Mis amigos hacen mi vida muy linda. Y qué importante es decírselo...Qué importante es valorarlos y nutrir mucho todo eso”.

“Aprovechemos para valorar todo eso que, cuando no tenemos tiempo y vuelve todo el trajín de siempre, no podemos”, finalizó Vigna.