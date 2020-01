Flor Vigna contó cómo fue su primer encuentro íntimo con Occhiato

Flor Vigna y Nicolás Occhiato, que se habían separado en abril de 2019, fueron vistos de madrugada durante la última semana en una estación de servicio.

Ángel de Brito mostró las pruebas del encuentro de la actriz en "Los Ángeles de la mañana", El Trece.

Occhiato iba manejando su auto y paró a cargar nafta, cuando sorprendió divisarse la figura de la rubia.

Ambos estuvieron distanciados unos meses en lo que Vigna estuvo en pareja con su coach en el "Súper Bailando", Mati Napp.

El romance de Napp y Vigna no prosperó y los rumores de acercamiento entre la actriz y su ex comenzaron a crecer.

En dialogó con PrimiciasYa.com sobre estas imágenes, Vigna aclaró: "No hay reconciliación, no estamos de novios. Los dos estamos libres, cada uno puede conocer a quien quiera, sí tenemos un grupo en común que es el de Combate, son más allegados míos pero la otra vez lo invitamos a Nico, y la pasamos bien entre todos, está la puerta abierta para conocernos entre nosotros o con otras personas".

Y ahora Flor se sinceró sobre su vínculo con Occhiato en una nota con "Agarrate Catalina", el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

"Gracias a él, que abrió los ojos, nos dimos cuenta que éramos chicos, que estábamos siendo la columna vertebral del otro y que era hora de ser la columna vertebral de uno mismo. También nos dimos cuenta de que cambiamos y que, por más que nos queremos un montón, hoy no sabemos con certeza qué es lo que queremos", comenzó diciendo.

"Dijimos 'si nos queremos ver, nos animamos a ver y vemos qué pasa sin importar nada'. Y también, si conocemos a alguien en el camino, por algo será", agregó.

Por último, Flor dio detalles de cómo vivieron su primer encuentro íntimo desde la ruptura: "Lo que nos pasa es que somos dos personas tan transparentes que en el primer encuentro lloramos los dos y nos dijimos muchas cosas lindas que tiene que ver con un hombre y una mujer, pero que después trasciende eso porque hay una familia atrás que nos quiere mucho. Y detrás de toda esa transparencia era 'te recontra quiero y te amo', pero no pasa eso. Pasa o no pasa, no se fuerza".