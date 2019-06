Flor Vigna contó cuáles son las causas por las que no quiere volver con su ex

Ayer por la noche, Flor Vigna se enteró que su ex, Nicolás Occhiato, se suma al "Súper Bailando 2019" y será uno de los competidores con los que se deberá cruzar en los pasillos de la productora LaFlia.

La rubia, que la viene rompiendo toda en la obra teatral "Una semana nada más", habló sobre la posibilidad de reconciliarse y fue tajante a la hora de analizar el tema.

"Fue una relación hermosa, que terminó de repente, ya me lloré todo, pero cuando estoy empezando a soltar, a conocer gente, unirme con amigos, amigas, tener más tiempo para mi familia, no es que él me prohíba, porque yo decidía estar con él. Hoy tomo clases, me junto con amigos, no dejo de hacer cosas, no quiero abandonar eso. Y menos si ahora viene como perrito mojado, andá para allá", expresó en charla con Marcelo Tinelli.

Y sentenció: "Hay gente linda que se me acercó... El que venga tiene que saber apreciar a la persona que tiene adelante. Nico lo hizo perfecto pero hoy en día tiene que elegir un nosotros. Alguien que llegues a tu casa y tengas ganas de compartir. Me gusta mucho analizar qué me pasa y encontrarme. No vivo por vivir y hacer cualquier cosa. Me gusta ser consciente de lo que hago".

Recordemos quecontó en su momento que fueel que decidió ponerle punto final a la relación ya que quería centrar sus fuerzas en su trabajo y carrera como conductor.