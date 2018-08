Flor Torrente y sigue hablando de Suar: "Uno se cansa de callar"

Florencia Torrente estuvo hace unas semanas en el ciclo "Debo Decir" que conduce Luis Novaresio por la pantalla de América y habló de su vínculo con Adrián Suar, ex pareja de su madre, Araceli González.

"No tengo relación. No hay conflicto. No hay relación. Me bañaba, jugaba a las Barbies conmigo, tenía una relación pero bueno... yo creo que los grandes construyen las relaciones cuando uno es chiquito, pero sostenerla en el tiempo también depende de uno cuando crece", dijo Florencia en charla con Novaresio.

Y agregó: "Pero si del otro lado no hay una respuesta, es un poco doloroso, bastante, porque yo conviví más tiempo con él que con mi padre, que solo conviví hasta los dos años, y con él hasta los 18, entonces es fuerte... Uno no lo puede comparar con una relación de padre, porque mi papá es mi papá y lo amo con toda mi alma, pero uno viviendo tantos años con una persona y de pronto desconocerla es muy fuerte".

Lo cierto es que el martes en el ciclo "Confrontados", El Nueve, la actriz volvió al referirse al tema Suar ante las preguntas que le hicieron sobre el tema.